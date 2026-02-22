Exministro Mario Marcel asegura que se aplicaron recortes por más de US$1.500 millones

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió su gestión frente a las críticas por la situación fiscal y aseguró que “no hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”.

En entrevista con Pulso, el exsecretario de Estado afirmó que su administración comenzó en 2022 con “el mayor ajuste fiscal en el mundo ese año”, además del primer superávit efectivo y estructural registrado en Chile en 15 años.

Marcel detalló que durante ese periodo también se impulsaron reformas a la ley de responsabilidad fiscal, incorporando un límite a la relación deuda/PIB y metas anuales, en lugar de fijar únicamente objetivos al término del mandato.

Según explicó, en 2023 se cumplió plenamente la meta de balance estructural y el gasto primario creció solo 1% real. Posteriormente, en 2024, se formuló un Presupuesto que incorporó proyecciones de ingresos basadas en informes financieros previos.

El exministro sostuvo que la realidad fiscal difirió de dichas estimaciones, lo que obligó a implementar un recorte superior a US$1.000 millones durante 2024, además de ajustes adicionales por US$600 millones en la discusión presupuestaria siguiente.

A ello se sumaron seis iniciativas legales destinadas a reducir permanentemente el gasto o aumentar los ingresos, junto con una actualización de proyecciones basada en recomendaciones de una consultoría del Fondo Monetario Internacional.

Marcel argumentó que, al término de su gestión, los ingresos fiscales crecían 6,3% real en doce meses, pero posteriormente se registraron eventos que impactaron negativamente la recaudación, entre ellos menor producción minera, caída del impuesto a la renta no minero y variaciones en el tipo de cambio.

Finalmente, el exjefe de la billetera fiscal insistió en que “desde 2023 hay un continuo de recortes en la ejecución presupuestaria” y que, en conjunto, los ajustes en la formulación de los presupuestos de 2024 y 2025 alcanzaron cerca de US$1.500 millones, descartando así un escenario de descontrol fiscal.

