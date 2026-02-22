Ministro Juan Carlos Muñoz revela que embajador de EE.UU. advirtió posibles sanciones por cable con China

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, reveló que el embajador de Estados Unidos en Chile le había advertido previamente sobre la posibilidad de sanciones relacionadas con el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La autoridad explicó que la advertencia ocurrió durante una reunión sostenida a comienzos o mediados de enero, instancia en la que el diplomático planteó que podrían adoptarse medidas contra quienes hubiesen participado en la iniciativa, incluso desde un rol técnico.

Días después, y mientras se encontraba de vacaciones familiares, Muñoz recibió un correo electrónico de la embajada notificándole que su visa había sido revocada. “No me dieron los motivos, pero uno lo vincula con reuniones que hemos tenido previamente”, señaló.

El secretario de Estado afirmó que la decisión le provocó sorpresa, ya que no esperaba que la advertencia se concretara. “Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo”, expresó respecto a la posibilidad de sanciones personales.

Desde Washington, la medida fue justificada bajo el argumento de que ciertas decisiones podrían “poner en riesgo la seguridad regional”, en el contexto del debate sobre infraestructura crítica y telecomunicaciones estratégicas.

Muñoz calificó la sanción como “desmedida”, argumentando que el rol del ministerio es analizar técnicamente cada proyecto sin considerar su país de origen. Recalcó que la institucionalidad chilena funciona bajo criterios objetivos y regulatorios.

En esa línea, sostuvo que el proyecto de cable submarino no ha sido aprobado y que actualmente se encuentra en pausa, mientras se revisan los antecedentes disponibles y se coordinan análisis con los organismos competentes.

Finalmente, el ministro enfatizó que Chile cuenta con una institucionalidad sólida para evaluar inversiones estratégicas, y que cualquier decisión se adoptará considerando el beneficio para el país y el cumplimiento de los estándares técnicos y legales vigentes.

