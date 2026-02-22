Intentan robar sucursal de BancoEstado en Santiago: daños superan los $30 millones

Un grupo de sujetos intentó robar una sucursal de BancoEstado ubicada en la comuna de Santiago, dejando daños avaluados en cerca de $30 millones.

El procedimiento fue instruido por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que derivó la investigación a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile.

El comisario Sebastián Cárcamo explicó que el personal policial concurrió hasta la sucursal situada en calle San Diego, tras la denuncia por el delito de robo en lugar no habitado.

Según detalló, el personal de seguridad bancaria revisó las cámaras del recinto y detectó que un grupo de individuos ingresó forzando la chapa de la puerta principal durante la madrugada.

Una vez dentro, los sujetos se dedicaron a desconectar el sistema de televigilancia, además de provocar múltiples daños en distintas áreas de la sucursal.

El comisario indicó que, pese a los destrozos, los antisociales no lograron concretar el robo y abandonaron el lugar por razones que aún son materia de investigación.

Las pérdidas materiales fueron estimadas preliminarmente en alrededor de $30 millones, principalmente por daños estructurales y tecnológicos.

La PDI continúa realizando diligencias para identificar a los responsables, revisar registros audiovisuales y determinar la dinámica exacta de los hechos ocurridos en el centro de la capital.

