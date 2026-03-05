Tenso operativo en el Mapocho: quema de carpa y amenazas marcan desalojo de rucos en Santiago y Providencia

Con incidentes se está desarrollando una "operación peineta" contra los rucos instalados en el río Mapocho, tanto en el cauce como en superficie, en las comunas de Santiago y Providencia.

Uno de los sujetos quemó su carpa y sus especies, mientras amenazaba a lo guardias municipales con un palo, envuelto en una bandera chilena. Fue detenido por Carabineros.

El operativo es coordinado entre la Delegación Presidencial Metropolitana y participan Carabineros y personal municipal de Santiago y Providencia. Maquinaria pesada fue bajada al cauce.

La iniciativa se enmarca en la recuperación del espacio público tras la reciente declaración del río Mapocho como humedal urbano, medida que busca resguardar el espacio natural protegido.

Además, se incluyen medidas de seguridad ante hechos de delincuencia como los asaltos tipo "manada" y las numerosas incivilidades que cometen estos sujetos en una amplia zona del centro de la capital.

