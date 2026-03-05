Equipo de Kast sale a “vender Chile”: futuro subsecretario del MOP promete reglas claras y un Estado “socio confiable”

El futuro subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, presentó el plan de infraestructura y concesiones ante inversionistas de América Latina en el IJ Latam 2026, que se realizó esta semana en Miami, Estados Unidos.

Según consignó El Mercurio, Balmaceda abordó el fortalecimiento de los mecanismos de concesiones que pretende impulsar la administración del presidente electo José Antonio Kast y llamó a invertir en Chile.

En esta cumbre internacional, el próximo subsecretario del MOP presentó los proyectos prioritarios para la reactivación económica del ministerio en áreas como seguridad pública, asociación público-privada, conectividad y movilidad; logística y portuaria, y eficiencia y seguridad hídrica.

En su exposición, el futuro subsecretario señaló que “Chile está preparado para recibir la inversión extranjera necesaria para generar la infraestructura pública que tanta falta hace en nuestro país".

"Mediante una efectiva asociación público privada y con las personas, el MOP será el socio confiable que tanto la industria chilena como extranjera requiere para realizar estas inversiones”, precisó.

En cuanto al estado de la obra pública directa y concesionada, Balmaceda afirmó que han existido obstáculos para que los privados terminen los proyectos dentro de los plazos y costos presupuestados, entre otras razones, por una excesiva “tramitología y permisología” por parte de las autoridades.

En ese sentido, aseguró que “muestra de ello son las licitaciones que se declaran desiertas por falta de oferentes. Es por eso que hemos trabajado con la industria en diversas propuestas para hacer frente a esta pérdida de competitividad en las licitaciones”.

TRAMOS DE LA RUTA 5 E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

Según asistentes a la actividad, entre los futuros llamados a concesión destacan tramos en la Ruta 5, como algunas secciones entre Arica e Iquique; infraestructura penitenciaria y periférica vial en Valparaíso.

Una de las primeras licitaciones que tendría que adjudicar el futuro MOP es la concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt, que considera una inversión de unos US$ 821 millones.

Ayer, la cartera realizó el acto de recepción de ofertas técnicas y económicas para este proyecto. Las empresas que presentaron sus propuestas fueron Sacyr Concesiones Chile, ISA Vías y Grupo Costanera.

El proyecto, que beneficiará a 530 mil personas, contempla el mejoramiento integral de aproximadamente 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur, en la Región de Los Lagos. El trazado del proyecto abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno, y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue.

EMBALSES Y TRES

En diciembre, antes de ser designado como el próximo titular de Obras Públicas, Martín Arrau, detalló algunos de los planes de su sector entre los cuales se encontraba el corregir la tardanza que existe entre la adjudicación de una obra y el inicio de su construcción.

Arrau mencionó que existían cerca de 30 contratos de concesión adjudicados o en fases iniciales por unos US$ 13 mil millones que estaban paralizados.

En infraestructura hídrica, sostuvo que están las condiciones para el desarrollo de los embalses Zapallar y La Punilla, ambos en la Región de Ñuble, junto a Bollenar (O'Higgins).

Sobre el proyecto de tren Valparaíso-Santiago que impulsó el actual Gobierno, Arrau señaló que, según expertos, “la última propuesta de trazado es algo poco viable”.

Y aseguró que “hay proyectos de concesión de iniciativa privada (dos declarados de interés público) que requieren más o menos subsidios y hay que evaluarlos, porque el próximo gobierno tendrá una estrechez fiscal brutal”.

PURANOTICIA