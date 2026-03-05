Ministro Grau defiende manejo fiscal tras informe del Consejo Fiscal Autónomo y atribuye desvío a menores ingresos

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el informe que emitió el Consejo Fiscal Autónomo, sobre el manejo fiscal del Gobierno del presidente Gabriel Boric, donde además se advierte que hubo “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos.

En conversación con Tele13 Radio, Grau sostuvo que “es natural que en un contexto en que hay desvíos de esta naturaleza exista un informe de este tenor”.

"Es una cosa positiva de nuestra institucionalidad que tenga estos contrapesos", añadió en señal de bajar tensiones con el CFA.

También insistió en que “hubo un déficit mayor del que se esperaba, eso está dado no porque se gastó más, lo que ocurrió es que hubo ingresos muy por debajo de lo que se estimó”.

El jefe de la billetera fiscal afirmó que no tiene problema en que la futura administración anuncie auditorías, pero criticó que se cuestione la transparencia de las cuentas fiscales.

En cuanto a las reuniones bilaterales que sostuvo con el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el secretario de Estado destacó que no han existido reclamos ante los datos entregados.

Respecto a las críticas por los errores de cálculos, Grau, señaló que “no es que digamos es que el ministerio de Hacienda de esta administración no acierta en sus estimaciones y el resto siempre lo hace, eso es complejo”.

