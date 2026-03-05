Diputada Javiera Morales revela diagnóstico de cáncer de mama y suspende temporalmente sus funciones parlamentarias

La diputada Javiera Morales (FA), representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que suspenderá sus actividades legislativas.

A través de sus redes sociales, Morales reveló que hace dos semanas fue "diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, por lo tanto he tenido que empezar una terapia de manera muy urgente, lo que me va a tener fuera unos meses de la actividad como parlamentaria”.

“Hoy estoy enfocada en mi salud, pero quiero que sepan que estoy entera, con esperanza y confiada en que saldré adelante, gracias a nuestro sistema de salud y al enorme amor de mi familia, amigos, amigas y a mis hijos", expresó.

La parlamentaria informó que durante los meses que se encuentre fuera, las oficinas en Punta Arenas y Puerto Natales continuarán recibiendo y atendiendo a las personas.

Finalmente, agradeció los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido. "Mi amor por la vida y por vivirla me impulsa a dar esta lucha con todas mis fuerzas", manifestó.

