Tenso momento en el Congreso: Manouchehri lanzó un billete a Araya cuando explicaba vínculos con el suspendido conservador Yáber

El diputado Daniel Manouchehri (Partido Socialista) fue protagonista de un tenso momento que se vivió en el Congreso, durante la tarde de este martes.

Esto se produjo cuando Cristián Araya (Partido Republicano) realizaba un punto de prensa para referirse a su supuesta relación con el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

El medio Ciper reveló un intercambio de llamados entre el entonces conservador y el parlamentario. En los diálogos se revela que Yáber dice que le habría entregado $1,7 millones.

En otra conversación con su esposa, comentó una cita en su casa con el parlamentario en el que quería pedirle apoyo para salvar al exjuez Antonio Ulloa de la acusación constitucional en su contra.

En un tercer pinchazo, se indica que el diputado habría proporcionado al conservador información sobre su par del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, impulsor del libelo y querellante del caso Audio. Esto, para derivarla a Ulloa y generar un "golpe de prensa".

Y en el punto de prensa, el legislador confirmó que "en octubre de 2025, el señor Yáber me contactó y me invitó a comer a su casa, a propósito de mi campaña de reelección como diputado, invitación que acepté y asistí. En la comida estuvo presente el señor Yáber y (Víctor) Valech. El señor Yáber me agradeció por mi intervención en el rescate, hablamos de política, de elecciones, de contingencia y en algún momento, de mi campaña".

El congresista recordó que "en algún momento salió aludido el diputado Manouchehri, a propósito de lo que he visto en prensa. Le reenvié un documento que era un compilado de informaciones, que no le di mayor relevancia y le pedí su opinión. No más que eso. Documentos con notas públicas a propósito del diputado Manouchehri".

Araya destacó que aclaró este punto "para evitar teorías conspirativas de una gran investigación, se lo puedo decir aquí diputado, para poder aclararlo".

Fue en ese momento que el parlamentario socialista le lanzó un billete de $10 mil al republicano.

"Ahí tiene plata si quiere", dijo Manouchehri, a lo que Araya replicó: "Mire, uno puede tener varias diferencias y eso no corresponde".

Tras el tenso momento, el diputado republicano señaló que el documento que envió no tuvo mayor relevancia para Yáber y, posteriormente, aseguró que nunca le solicitaron “una gestión a favor del señor Ulloa, ni que votara por defenderlo”.

VIDEO

PURANOTICIA