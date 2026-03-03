Tensión por cable chino marca tercera reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

La reunión de este martes 3 de marzo entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, fijada para las 8:00 horas en La Moneda, estará marcada por la controversia del cable chino. Boric dijo ayer que le informó a su sucesor sobre el tema, pero el ministro del Interior designado, Claudio Alvarado, lo desmintió.

Desde el archipiélago de Juan Fernández, donde abordó un avión para regresar a tiempo, el Jefe de Estado afirmó a que "hablé con el Presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas".

Por su parte, Alvarado aseguró que "el Presidente electo nunca fue informado ni tomó conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino. Aquí no hubo información ni se transparentó nada en particular. Este martes hay una reunión y será el minuto de conversar este tipo de situaciones".

El encuentro entre Boric y Kast –el tercero– consistirá en una bilateral inicial a solas, según se indicó, y posteriormente se realizarán bilaterales con los ministros involucrados en los temas relevantes. Además del cable chino, también resalta el déficit fiscal.

Por parte del Gobierno, asistirán los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Hacienda, Nicolás Grau; Justicia, Jaime Gajardo, y de Transportes, Juan Carlos Muñoz, además de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva.

Por la contraparte, además de Claudio Alvarado, deberían asistir los ministros designados de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Hacienda, Jorge Quiroz; de Transportes, Louis de Grange, y de Justicia, Fernando Rabat Celis.

Según confirmó La Moneda la semana pasada, en el encuentro se tratarán diversos temas como la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez, instancia que tiene como objetivo esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados entre 1979 y 2021. Además, "se abordará el tema del cable submarino chino".

PURANOTICIA