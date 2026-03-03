Cámara de Diputados despacha a ley el nuevo sistema de Subsidio Unificado al Empleo

En el retorno a sus actividades, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo (SUE), que será de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que el subsidio unificado al empleo fomenta la contratación de personas, con una herramienta de más fácil y amplio acceso.

También resaltó que en el trámite legislativo se propiciaron mejoras, como el aumento a 15 meses de la aplicación del beneficio para personas con discapacidad y mipymes. De igual modo, se habrían incorporado resguardos para la situación fiscal.

La propuesta beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado. Priorizará a grupos más rezagados en el acceso al trabajo formal:

- Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad.

- Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad.

- Personas de más de 55 años.

- Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.

El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica de acuerdo al Registro Social de Hogares para las tres primeras líneas. La línea de discapacidad, en tanto, no tendrá esta focalización.

Además, prioriza la entrega de subsidios a las pymes, al incorporar un límite de 200 trabajadores beneficiarios por empresa.

En materia de requisitos generales, el texto despachado por la Cámara exige a los beneficiarios acreditar que el/la trabajador/a mantiene una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM) y pertenece a los grupos prioritarios mencionados.

También definió requisitos para las y los trabajadores: registrar, a lo menos, seis meses de desempleo continuos u ocho discontinuos, dentro de los 18 meses anteriores a la postulación.

