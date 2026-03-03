Quiebre entre Boric y Kast: reunión termina abruptamente por discrepancias de información sobre el cable chino

Sólo 22 minutos duró la reunión sostenida entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, instancia donde se iba a abordar la polémica del cable chino y la tensión generada por el intercambio de información del caso.

El Jefe de Estado sostuvo este lunez 2 que le informó a su sucesor sobre el tema, no obstante, el ministro del Interior designado, Claudio Alvarado, lo desmintió.

Según dio a conocer el Presidente Boric, Kast llegó a la reunión exigiéndole que se retracte de lo comunicado públicamente, ya que insistió en que nunca fue informado respecto de la situación asociada a esta controversia.

Sin embargo, el Gobernante siguió firme en su postura y descartó acceder a lo solicitado, motivo por el que el Presidente electo tomó la decisión de suspender la reunión bilateral entre los ministros de Estado que seguiría a la cita presidencial.

"Estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el Presidente electo, José Antonio Kast. Desgraciadamente, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible", comenzó indicando el Mandatario desde el palacio de La Moneda.

Luego, Boric continuó expresando que "desgraciadamente, el Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

También expuso que "acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información, yo les digo: Todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra. Mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición, y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable".

