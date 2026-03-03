Guerra en Medio Oriente dispara precios del petróleo y amenaza con inflación en Chile

La guerra en Medio Oriente golpeó los mercados este lunes 2 de marzo debido al impacto que el conflicto ha tenido sobre las rutas navieras que transportan petróleo y en la programación de varias de las principales aerolíneas del mundo. En Chile surgió el temor a una mayor inflación por el alza del combustible.

Durante la jornada, el petróleo registró su mayor alza en cuatro años, tras la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde se mueve una quinta parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Adicionalmente, también por el cierre de la mayor refinería de Aramco en Arabia Saudita, en Ras Tenura, por un ataque con drones.

Pese a que en un momento las cotizaciones superaron los US$ 80 por barril, finalmente el petróleo brent, de referencia en Europa y Chile, subió 7,40% hasta US$ 77,84 por barril. El petróleo WTI también marcó un alza de 6,28% hasta los US$ 71,23 por barril.

RIESGO PARA CHILE

Según los expertos consignados por El Mercurio, para Chile el principal riesgo que involucra el conflicto no pasa por una falta de abastecimiento del hidrocarburo. La mayor preocupación apunta a las repercusiones en materia de precios.

“Para Chile, (el conflicto en Irán) no implica riesgo de desabastecimiento, ya que no importa crudo directamente de esa región. Sin embargo, como entre el 97% y el 98% del petróleo que consume es importado y no cuenta con grandes reservas estratégicas, el país sí está expuesto a los vaivenes de los precios internacionales”, explica Sebastián Martínez, analista de mercados de XTB Latam.

Agrega que si el valor del barril se mantiene elevado, el impacto se traslada a los valores de las bencinas, el diésel y otros combustibles, encareciendo también el transporte y la energía utilizada para producir y trasladar bienes.

Si bien, el mercado de los combustibles ya había internalizado un posible ataque de Estados Unidos a Irán con alzas, aún hay margen para mayores avances del commodity. “El mercado preveía este ataque a Irán, lo cual se reflejó en un aumento del precio del petróleo desde los US$ 68 a los US$ 72 el barril en las últimas dos semanas. La respuesta de Irán con sus vecinos hizo que el precio del barril de petróleo saltará hasta los US$ 78”, explica el economista Jorge Hermann, de Hermann Consultores.

Pese a que el economista cree que Irán no mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz por mucho tiempo, ya que esto sería poco favorable también para ese país, indica que “en caso de que exista un bloqueo del estrecho por varias semanas, se elevaría el precio del petróleo a niveles de US$ 120 el barril, similares a los valores registrados al comienzo de la guerra de Ucrania”.

PRESIÓN INFLACIONARIA

El impacto para Chile será un alza en el precio de la gasolina. “Este jueves la gasolina debería subir en torno a $20, por el alza de la gasolina internacional que venía dándose antes del ataque de EE.UU. y a fines de marzo debería subir $25, reflejando los efectos del conflicto en Medio Oriente. Hay que recordar que el funcionamiento del Mepco hace subir la gasolina cada tres semanas con un tope de $25, como una forma de amortiguar eventos que generan volatilidad en los precios como la coyuntura bélica actual”, señala Hermann.

El efecto sobre la inflación dependerá de la duración del conflicto, coinciden los economistas. “Lo que suceda con los precios del petróleo va a depender mucho de lo que siga sucediendo con la guerra (…) Si mañana se llegara a un acuerdo, eso significaría que en términos de precios, presiones inflacionarias, los efectos serían casi nulos”, dice Michèle Labbé, economista y académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS.

Añade que un caso extremo, en que se produjeran ataques a las plantas de extracción de petróleo o que se cerrara el estrecho de Ormuz completamente, “podría significar alzas importantes en el precio del petróleo. Eso termina afectando a toda la economía nacional e internacional, a través del alza de los precios de la energía y por lo tanto el alza de la inflación, y con ello afecta las tasas de interés”, indica.

Hermann estima un escenario mas conservador. Proyecta un shock de oferta transitorio, de un par de semanas más, por este conflicto. “Después de eso, debería volver a la normalidad, con una baja del precio del petróleo hacia el rango US$ 60-65 el barril. Por lo cual, tendrá una incidencia positiva en la inflación de marzo, que luego se revertirá en los meses siguientes. El devenir futuro de la TPM (tasa de política monetaria) no debería verse afectada con este shock de oferta transitorio”, señala.

EL DÓLAR

Los movimientos en los mercados internacionales también afectaron la divisa chilena. El dólar observado cerró la sesión en Chile en torno a los $884, registrando un avance de más de $10 respecto del cierre previo, equivalente a un alza de 1,47%, en una jornada marcada por un fuerte deterioro del apetito por riesgo a nivel global y factores internos que también presionaron al peso.

“El principal impulso provino de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Los ataques de fuerzas estadounidenses que terminaron con la muerte del líder supremo de Irán desataron represalias contra infraestructura energética en la región, elevando con fuerza los precios del petróleo y reforzando la demanda por activos refugio”, comenta Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El oro también ganó como refugio, subiendo 0,95% a un valor de US$ 5.329 la onza.

AEROLÍNEAS LIDERAN CAÍDAS

La jornada bursátil estuvo marcada por una disminución en los papeles de las principales aerolíneas del mundo. En Chile, Latam se desplomó 5,5% hasta un precio de $23,21 por título (ver nota relacionada).

En las bolsas extranjeras, las aerolíneas figuraban entre las empresas con mayores caídas. Air France KLM disminuyó 9,43%, y Lufthansa cayó 5,22%. Otras grandes aerolíneas que no cotizan en bolsa, como Qatar Airways y Emirates, vieron paralizadas sus operaciones por la cercanía con el conflicto.

