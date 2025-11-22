Tensión en RN: Galilea denuncia a Desbordes ante el Tribunal Supremo

La interna de Renovación Nacional volvió a agitarse este sábado luego de que el presidente del partido, el senador Rodrigo Galilea, ingresara una denuncia al Tribunal Supremo de la colectividad en contra del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. El motivo: su respaldo público al candidato independiente Álvaro Carter (Ind. Rep.) en La Araucanía, pese a que en la zona compite una carta propia de RN.

En el documento presentado ante la instancia disciplinaria, Galilea señala que busca poner en conocimiento “los antecedentes que dan cuenta de un incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de Renovación Nacional, consistente en el apoyo público otorgado a un candidato perteneciente a una colectividad y pacto electoral distintos de aquellos que integran la coalición Chile Vamos“.

El timonel del partido argumenta que el actuar del alcalde vulneraría “disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes”, sumando que el gesto produce “daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido”.

Apoyo polémico y competencia interna

Galilea sostiene que el respaldo de Desbordes está documentado en distintos registros de redes sociales. Allí, el edil capitalino afirma: “Si yo votara acá (Distrito 12), votaría Álvaro Carter…”, pese a que en la misma circunscripción postula la diputada Ximena Ossandón, militante de RN, parlamentaria en ejercicio y además vicepresidenta nacional del partido.

Por este motivo, Galilea considera que Desbordes habría incurrido en “una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de Renovación Nacional”, específicamente lo señalado en el Artículo 4°, por lo que solicita al Tribunal Supremo la “suspensión de los derechos de afiliado del señor Mario Desbordes Jiménez”, amparado en el Artículo 49°, que faculta a la instancia para aplicar sanciones.

Respuesta de Desbordes

El alcalde de Santiago respondió por medio de su cuenta en X, apuntando los cuestionamientos de Galilea a una disputa interna ajena al momento político actual. “Faltan 22 días para elección donde nos jugamos el destino de Chile. A diferencia del presidente del partido, mi prioridad es esa. Dedicaré todos mis esfuerzos a la alcaldía de Santiago y a trabajar con todo para que gane José Antonio Kast”, afirmó.

La controversia no es nueva. Hace semanas, el propio Galilea había anticipado acciones disciplinarias en una entrevista radial, acusando una “falta de consecuencia y lealtad política” por parte de Desbordes. Este, a su vez, ha defendido su postura señalando que la lista de RN habría sido mal diseñada, apuntando a la inclusión de Paola Romero, a quien identificó como “una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda”.

La discusión interna también ha salpicado a otras figuras de RN, como la secretaria general, Andrea Balladares, quien fue cuestionada luego de aparecer en un afiche apoyando al candidato de Evópoli, Jorge Guzmán.

