Tensión en el Congreso: Oposición condiciona tramitación de proyectos del Gobierno a la reposición de la multa en el voto obligatorio

Las bancadas de oposición en el Congreso anunciaron que no tramitarán los proyectos del Ejecutivo que se encuentran en comisiones, en protesta por el rechazo a la indicación que establecía una multa para quienes no voten en las próximas elecciones. Los partidos de derecha acusan al gobierno de "no cumplir la palabra" y de permitir que sus parlamentarios no dieran el quórum necesario para que la sanción avanzara en su tramitación.

En un punto de prensa, los diputados de oposición, incluyendo a Johannes Kaiser (PNL), Cristián Araya (P. Republicano), Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), y la autora del proyecto, Joanna Pérez (Demócratas), advirtieron que no darán sus votos para permitir la presencia de subsecretarios en la Sala de la Cámara Baja.

El diputado Frank Sauerbaum afirmó que no darán facilidades "hasta que el Gobierno no recomponga la relación con la oposición". Por su parte, Cristián Araya enfatizó que "esto va a ser una medida que van a adoptar distintas bancadas en aquellas comisiones en las que tenemos presencia, porque los acuerdos se respetan".

Araya agregó que "lo de ayer es un incumplimiento grave a la Constitución y a la obligación que tienen el gobierno y los ministros de Estado".

PURANOTICIA