"Tenemos una mirada distinta a la del Gobierno": PC toma distancia de dichos de Presidente Boric por Venezuela

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, encabezó el XXVII Congreso Nacional de la colectividad y evitó referirse a las declaraciones del Gobierno sobre la situación en Venezuela.

Tras la instancia, el líder del PC tomó distancia del Ejecutivo y señaló que su “preocupación principal va a ser en positivo, como hacer andar la consigna por la paz, la democracia y la justicia social mi partido en mi sociedad chilena”.

En esta línea, el timonel del conglomerado dijo no tener “por qué hacer un intercambio respecto a los dichos del Presidente” y recalcó que no se iba “a pronunciar, ya vendrá ese día, no tengo ningún apuro”.

Pese a esto, sostuvo que “todos saben que nosotros tenemos una mirada distinta respecto a muchos procesos internacionales que las que tiene el Gobierno, pero no quiero yo hacer de eso una discusión, por lo menos hoy día”.

“Hoy toca hablar del congreso del partido, hoy toca no entrar en discusiones con el Presidente en cuestiones que él representa la política del Estado, yo nunca lo he puesto en duda”, precisó.

