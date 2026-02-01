Temporal en Las Condes provoca inundaciones tras desborde de canal en San Carlos de Apoquindo

La alcaldesa Catalina San Martín explicó a Mega que, entre los factores que agudizaron la emergencia, se encuentra el incendio ocurrido a fines del año pasado en el sector precordillerano cercano al Claro Arena, lo que dejó abundante sedimento en las montañas. “Esto fue mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos”, señaló.

Ese escenario derivó en el desborde de un canal en San Carlos de Apoquindo, que arrastró ramas y piedras hasta colapsar en la calle Francisco Bulnes Correa. “Se dio una inundación grande, hay aguas en las casas”, relató la edil, agregando que “al traer tantas ramas, piedras, etcétera, empezó a colapsar y, por lo tanto, empezó a dar el pulso el agua por donde podía pasar”.

Las consecuencias fueron inmediatas: viviendas anegadas y vecinos afectados. “Ya hemos hablado con las personas que viven ahí dentro, se encuentran en buenas condiciones, pero vamos a estar prestándoles todo el apoyo que requieren”, aseguró San Martín.

Para enfrentar la situación, el municipio decretó emergencia comunal y desplegó recursos en terreno. “Estamos trabajando para que efectivamente sea lo antes posible. Dependemos de que lleguen las máquinas y que efectivamente no nos encontremos con más problemas en el camino, pero quiero que sepan los vecinos que todas las acciones de prevención que había que hacer producto de posibles lluvias, se hicieron”, concluyó la autoridad.

