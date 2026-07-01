Temperaturas mínimas aumentarán gradualmente hacia el fin de semana en la zona centro-sur ante retirada de la masa de aire frío

El intenso episodio de bajas temperaturas que ha afectado a gran parte de la zona centro-sur del país durante los primeros días de julio comienza a mostrar señales de debilitamiento.

La masa de aire frío responsable de las heladas extremas se está desplazando hacia territorio argentino, lo que permitirá una recuperación gradual de las temperaturas mínimas durante los próximos días.

Las heladas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile se han dejado sentir con fuerza, especialmente en sectores interiores, donde los termómetros han registrado temperaturas bajo cero en distintas localidades.

Este fenómeno ha marcado el inicio del mes con condiciones especialmente frías, afectando a diversas zonas del territorio nacional.

Miguel Fernández, meteorólogo del proyecto GEOOS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explicó que, aunque las bajas temperaturas continuarán presentes en el corto plazo, ya comienza a observarse una tendencia hacia condiciones menos extremas.

"La masa de aire frío ha empezado a movilizarse hacia Argentina, dando paso a un aumento paulatino de las temperaturas mínimas", precisó el investigador.

El meteorólogo indicó además que este cambio responde a modificaciones en las condiciones atmosféricas que comenzarán a influir sobre la zona central del país. Según detalló, la evolución del escenario climático permitirá una recuperación gradual de los registros térmicos durante la segunda mitad de la semana.

Fernández agregó que este comportamiento se explica por la formación de una débil circulación ciclónica, "que va a permitir el ingreso de aire cálido hacia la zona central, y por lo tanto ya hacia el fin de semana deberíamos tener temperaturas sobre los cero grados en toda la zona central de nuestro país".

De esta manera, el panorama meteorológico comenzaría a alejarse del episodio de frío extremo que dominó los últimos días, dando paso a condiciones más estables y con temperaturas menos severas.

En términos generales, el especialista concluyó que el fenómeno se encuentra en retirada y que, a partir de este jueves, comenzará a configurarse un escenario de menor intensidad térmica.

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