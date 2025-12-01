Temor a un eventual gobierno de Kast y trabas en Perú empujan salida de migrantes desde Chile: La Moneda descarta hablar de "crisis"

El reciente movimiento de migrantes hacia la frontera entre Chile y Perú se explicaría por una combinación de presiones políticas, temores ante eventuales cambios en las reglas migratorias y dificultades administrativas que les impiden avanzar hacia territorio peruano.

En los últimos días, decenas de personas —principalmente venezolanas, además de ciudadanos de Colombia y Ecuador— han intentado cruzar por Chacalluta, alegando que buscan retornar a sus países de origen y que no pretenden quedarse en Perú.

Varios de ellos reconocen que ingresaron de manera irregular a Chile, pero aseguran que se autodenunciaron y completaron su empadronamiento. Aun así, se han visto imposibilitados de continuar su ruta debido a exigencias migratorias del país vecino.

Según explican, funcionarios peruanos les solicitan presentar un documento de expulsión, requisito que muchos no poseen. “En el control peruano me piden el documento de expulsión del país y no lo tengo. Tengo que firmar en la PDI porque hice autodenuncia”, relató una madre ecuatoriana entrevistada por El Mercurio.

A estas dificultades se suma el efecto político de las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha intensificado sus advertencias hacia la población en situación irregular.

El viernes, en plena tensión en el norte, Kast aseguró que "quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria (…) Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”.

En una entrevista previa, también afirmó que, si un extranjero irregular tiene hijos chilenos, “el padre tendría que optar si va a jugarse por su hijo o le va a entregar el cuidado de su hijo al Estado”. Comentarios como estos han sido mencionados por migrantes como parte del temor que los llevó a abandonar Chile.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó este domingo un balance actualizado y señaló que son 14 las personas que permanecen en la frontera, descartando que la situación constituya una crisis.

“Hablar de crisis yo creo que es innecesario. Lo importante es que siempre hay problemas en la frontera que usted tiene que estar permanentemente abordando. Es dinámico, es fluctuante, pero para eso uno tiene que ir anticipando escenarios”, afirmó.

A pesar de que algunas personas atribuyen su desplazamiento a razones humanitarias o familiares —como regresar a sus lugares de origen por las fiestas—, también existen factores geopolíticos que han incidido.

En el caso de los venezolanos, algunos mencionan que buscan retornar debido a la percepción de que, tras la ofensiva de Donald Trump contra Nicolás Maduro, el liderazgo del mandatario venezolano tendría “poco tiempo más”, lo que genera expectativas de un eventual cambio político en ese país.

Por ahora, el Gobierno continúa monitoreando la situación en el límite norte, mientras se mantienen las restricciones de ingreso impuestas por Perú y persiste la incertidumbre entre los migrantes que buscan una salida antes de que las condiciones políticas o administrativas se vuelvan aún más complejas.

PURANOTICIA