Herido de bala resultó conductor que intentaba escapar de una encerrona en Maipú

Fuera de riesgo vital se encuentra un hombre de 65 años que resultó herido de bala mientras escapaba de una encerrona registrada este domingo en Maipú.
El hecho ocurrió en la intersección de Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona, donde la víctima fue interceptada por una banda a bordo de un automóvil.
El afectado puso marcha atrás para escapar, momento en que un delincuente bajó y le disparó disparó en una pierna, aunque logró escapar del asalto.
El capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada de Carabineros, informó que "ante la resistencia que opuso la victima, se efectuó una cantidad indeterminada de disparos, provocándole una lesión en una de sus piernas".
"La víctima fue trasladada hasta el Hospital El Carmen, donde está siendo atendida por personal médico, fuera de riesgo vital", sentenció.
