Teletón 2025: Servicio de Metro se adapta a masivo público con accesos exclusivos y horario ampliado

En vísperas del cierre de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional, Metro de Santiago anunció medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los asistentes al evento. Entre ellas, se incluye la extensión del horario de funcionamiento de varias estaciones hasta las 02:30 horas del domingo, según confirmaron a través de sus plataformas oficiales.

El operativo también considera desvíos y cortes de tránsito en el entorno del Estadio Nacional, que se mantendrán activos hasta cerca de las 03:00 horas del domingo, con el fin de asegurar un tránsito más ordenado y seguro.

Metro detalló que la ampliación horaria afectará principalmente a las líneas 3 y 6. En Línea 6, las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa estarán habilitadas solo para ingreso de pasajeros, mientras que Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones funcionarán únicamente para salida. En Línea 3, las estaciones Plaza Quilicura, Conchalí, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña estarán habilitadas únicamente para salida, siendo Ñuñoa la única combinación de acceso entre ambas líneas.

La medida busca atender el masivo flujo de personas que se espera durante la última jornada de la Teletón, que llevará nuevamente su espectáculo final al Estadio Nacional. Entre los artistas confirmados para la noche destacan Myriam Hernández, Pablo Alborán, Zúmbale Primo, Ana Torroja, Emilia Dides, Bray On, Nico Ruiz, Lucero, Jean Paul Olhaberry, María José Quintanilla, Stefan Kramer, Gino Mella, Paulina Rubio y Noche de Brujas.

Con estas acciones, Metro de Santiago y las autoridades buscan garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes, asegurando que la experiencia del evento solidario sea más ordenada y fluida.

