Teatro a Mil 2026 inaugura su edición con pasacalle gratuito en La Moneda

Con un pasacalle gratuito frente al Palacio de La Moneda, inició este sábado la edición 2026 del Festival Internacional Teatro a Mil, marcando la apertura de un evento que combina arte urbano, teatro de sala y actividades en todo el país.

La jornada inaugural estará protagonizada por “El Gigante y los niños Wara Wara”, montaje de la compañía La Patogallina dirigido por Martín Erazo. La obra invita a seguir la historia de pequeños viajeros del tiempo y el espacio que interactúan con la ciudad y sus comunidades en una experiencia visual pensada para toda la familia.

En paralelo, la programación en salas comienza con el reestreno de “Mister Shakespeare” en el Centro Cultural GAM, un monólogo de Marco Antonio de la Parra que combina autobiografía y ficción para reflexionar sobre el teatro, la escritura y el legado de Shakespeare. La obra abre la celebración de la edición que homenajea al dramaturgo chileno.

Durante los primeros días del festival, se presentarán producciones nacionales e internacionales como “Parcas” de España, “Cautivo (lado A)”, “Dúo” y “Bodas de sangre”, además de intervenciones urbanas como “Océano: los peces inundan la calle” y “TR Edition: Life is but a dream” de Corea del Sur, que exploran la relación del hombre con la naturaleza y los límites entre realidad y sueño.

Teatro a Mil 2026 se extenderá hasta el 25 de enero, con más de 100 espectáculos gratuitos en 8 regiones y 39 comunas, incluyendo Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso y Frutillar, reafirmando su compromiso con la descentralización cultural y el acceso libre al arte.

PURANOTICIA