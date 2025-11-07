TC declara inadmisible requerimiento de Daniel Jadue para intentar ser candidato a la Cámara de Diputados

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento con el que Daniel Jadue buscaba reincorporarse en las papeletas parlamentarias para ser candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito 9 de la región Metropolitana.

La Primera Sala del TC, de manera unánime, declaró inadmisibles dos requerimientos de inaplicabilidad presentados por el exalcalde de Recoleta.

Estas acciones fueron ingresadas el 15 de octubre, tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de suspender los derechos políticos de la exautoridad por la acusación penal, en el marco del caso Farmacias Populares.

“La gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada”, dice el fallo.

Cabe señalar que el martes de esta semana, el abogado José Antonio Toledo ingresó un tercer requerimiento de inaplicabilidad.

Ese recurso de protección se declaró inadmisible, pero Jadue presentó una reposición que también fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

PURANOTICIA