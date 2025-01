TC aplaza revisión de requerimiento contra ministra de Defensa por fallida compra de casa de Salvador Allende

El Tribunal Constitucional (TC) no se pronunciará sobre el requerimiento de los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, mientras no se realice el pago de la fianza que exige la ley, al tratarse de abogados particulares, y que en este caso fue fijada en $500 mil cada uno.

Los profesionales pidieron la TC que revise si es procedente que la jefa de Estado siga en su cargo, luego de que se conociera que tenía un acuerdo para suscribir un contrato de compraventa por el inmueble ubicado en calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia, el que perteneció al expresidente Salvador Allende, su abuelo.

Esto en razón de la prohibición expresa que existe en la Constitución que impide que ministros de Estado, en ejercicio de sus funciones, suscriba contratos con el Estado, prohibición que no habría sido respetada por la ministra de defensa, según los recurrentes, pese a que la defensa de Fernández dice que el contrato no se perfeccionó, por cuanto no fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, y solo se llegó a la etapa de Promesa de compraventa.

De acuerdo a un comunicado entregado esta tarde por el tribunal, el TC solicita afianzar “el resultado de la acción que busca declarar la inhabilidad para permanecer en el cargo de un Ministro de Estado”.

“Si la tramitación es plausible”, es decir si el tribunal falla a favor de los abogados, “el dinero será reembolsado, de lo contrario, si no tiene sustento, queda a disposición del Estado”.

“La tramitación de este requerimiento continuará conforme a lo establecido en la Ley”, dijo también el TC.

PURANOTICIA