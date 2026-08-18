TC admite a trámite requerimiento del Gobierno contra norma de reconexión de servicios básicos del plan de Reconstrucción

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno sobre el artículo que obligaba a las empresas a reconectar de forma gratuita los servicios de agua, gas y electricidad en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

De acuerdo al escrito presentado, este artículo no guardaría "relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución".

El TC verificó que el requerimiento ingresado por el Presidente José Antonio Kast y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Obras Públicas, Louis de Grange; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el marco de la megarreforma, cumple con los requisitos exigidos y no concurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad.

De esta forma, de declaró admisible el requerimiento y ahora, la Cámara de Diputados deberá formular observaciones y presentar antecedentes dentro del plazo de cinco días.

Cabe señalar que tras el ingreso de este documento por parte del Ejecutivo, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció que no había sido informado sobre esta acción y apuntó a "diferentes acciones y actividades que tenemos en el Gobierno y a que a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar".

Asimismo, mencionó que "los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la Segpres" y manifestó que "dentro de las múltiples acciones que tiene un Gobierno, que de pronto a alguien se le olvide dar un aviso, es parte de la vida".

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