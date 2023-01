TC acoge a trámite requerimiento de Chile Vamos y Demócratas que busca revocar siete indultos presidenciales

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos y Demócratas para impugnar parte de los 13 indultos recientemente entregados por el presidente Gabriel Boric.

En concreto, los legisladores buscan que se anulen seis de los doce indultos particulares entregados a condenados por delitos en el contexto del estallido social, así como también el beneficio otorgado al exfrentista Jorge Mateluna.

El Pleno del TC resolverá acerca de la admisibilidad de los decretos el próximo jueves 26 de enero.

"Con esta fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora Nancy Yáñez Fuenzalida, los Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez y Nelson Pozo Silva, la Ministra señora María Pía Silva Gallinato, los Ministros señores Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores, y la Ministra señora Daniela Marzi Muñoz, resolvió acoger a tramitación siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupos de Honorables Senadoras y Senadores de la República en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares", informó el TC.

"Al tenor de lo previsto en la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en Sesión de Pleno de jueves 26 de enero próximo, el Pleno resolverá acerca de la admisibilidad de estas acciones deducidas", añadió.

Cuando presentaron el requerimiento, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusó que en estos siete indultos "se dan circunstancias que ameritan este requerimiento, no es un requerimiento que persiga una disputa política, sino que lo que persigue es que se respete la ley".

Rincón argumentó que "hay tres principios que tenemos que resguardar, primero el de juricidad, no puede ser que no se respete ni la ley ni la Constitución (...) con uno en específico no se fundó el decreto que lo concedió".

"Segundo, hay una vulneración de la igualdad ante la ley, se les da indulto a personas sobre otras y no hay ninguna justificación para ello. Y tercero, hay una desviación de poder, acá se revisaron sentencias, se puso en tela juicio la supremacía del Poder Judicial, por parte del Presidente de la República", sentenció.

