Taxista que trasladó a Monsalve y a la denuncia rompe el silencio: "Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla"

El taxista que trasladó a Manuel Monsalve y a la denunciante hasta el Hotel Panamericano, en Santiago, donde se habría cometido la violación y el abuso sexual que lo mantiene en prisión preventiva, afirmó que el entonces Subsecretario del Interior "daba las direcciones" y que conversaba con la supuesta víctima a bordo del vehículo. Según la defensa de la ex autoridad de Gobierno, él no se acuerda de nada.

A 64 días de ocurridos los hechos, el 22 y 23 de septiembre pasado, y a 42 desde que se conoció la denuncia, el 14 de octubre pasado, el taxista entregó su versión a 24 horas.

"Iba por calle San Francisco, a la altura del 22 y me hace parar la chica. Cruza la calle, me paro por el lado derecho y entra por la ventana. Yo no trato de trabajar tanto de noche. Cuando la chica me hace parar, yo bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca. Me quiso dar un beso y me dice 'ayuda no me quiero ir con él', y le digo que se subiera para ayudarla", señaló.

Agregó que Monsalve "se subió inmediatamente atrás. Ella se notaba con estado de alcohol en su cuerpo, en estado de ebriedad (...) Estaba consciente al momento de subirse al auto. No me acuerdo lo que hablaron porque ya ha pasado harto tiempo. Después cuando empezamos a hablar, se metió los dedos a la boca para poder vomitar".

El taxi hizo al menos tres paradas en la media hora de recorrido. Una de ellas obligada ante el evidente mal estado de la acompañante de Manuel Monsalve. En ese sentido, dijo que la víctima vomitó dentro del auto, por lo que debió detener el taxi: "Le dije a él que la ayudara pero no quiso, así que ahí fui yo el que bajé y tuvo que ayudar a limpiarse".

Además, el taxista aseguró que Monsalve "daba las direcciones" y que él y la víctima conversaban arriba del auto. Según la defensa de Monsalve, tuvo pérdida de memoria esa noche.

"Ahí fue cuando llegamos al departamento y en el departamento no me fijé que ella cuando se bajó con él había saliendo corriendo para atrás. Se fue para atrás con él y después él va detrás de ella persiguiéndola y ahí se que ve que cruza y yo seguí acá en el auto", agregó.

También dijo que, a su parecer, "sí se conocían" y que por ello no intervino más: "Eso era raro, yo traté en el auto de ver si ellos se conocían o no y cuando empezaron a tratarse mejor y con cariño y ahí yo dije se conocen. En el momento en que estaban arriba, conversaban, no me acuerdo exactamente, pero ella le dijo dos o tres veces mi amor y él le respondía así también".

"Yo entendí que sí se conocían y que tenían algo, por eso no intervine ni nada. Tampoco vi un forcejeo cuando ella se bajó y estuvieron afuera del hotel. Estuvieron como cinco minutos. Tampoco vi forcejeo, no podía hacer nada más ahí", añadió.

"Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento. Me ha traído hartas cosas ahora. Me da lata no haber ayudado en ese momento. Me ha traído que ande harta gente preguntándome las cosas. Al momento pensé que era una pelea de pareja, no vi que la estuviera forzando, por eso no me metí más allá. Ahora con los antecedentes puede ser que ella estaba presionada mentalmente y no me di cuenta de eso, pude haberla ayudado", concluyó el taxista.

