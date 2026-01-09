Taxista atropelló a un carabinero para evitar fiscalización en Estación Central: conductor fue detenido

Un funcionario de Carabineros fue atropellado por un taxista que evadió una fiscalización vehicular en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 10:45 horas, cuando uniformados y personal municipal realizaban una fiscalización en la calle Nicasio Retamales.

El mayor Eduardo Torrejón sostuvo que las autoridades "intentan controlar este vehículo y reinicia la marcha, atropellando al carabinero y apretándolo contra un bus de la municipalidad que se encontraba detenido".

Minutos después, el conductor del taxi fue detenido en la Avenida 5 de Abril, tras colisionar con un vehículo de seguridad municipal.

El carabinero herido fue trasladado vía aérea al hospital institucional, donde se encuentra estable y consciente.

(Imagen referencial)

