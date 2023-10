Taxi colisiona contra station wagon y queda incrustado en una casa en Recoleta: no se registraron lesionados

Un impactante accidente de tránsito se produjo la tarde de este martes en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, donde un taxi quedó incrustado en una vivienda.

En avenida Guanaco, a la altura de Urmeneta, un station wagon impactó al mencionado vehículo menor, provocando que el conductor de éste perdiera el control y chocara el domicilio, donde no se registraron lesionados.

“El hombre me viró a la derecha desde segunda fila, me cerró, sin intermitente ni nada, y me desestabilizó. Él anda sin documentos, sin licencia, nada, quería arreglarse a la buena. Yo iba como a 70 km./h.”, relató a radio ADN, el conductor del taxi.

Por su parte Sebastián Garro, nieto del dueño de la casa declaró que “yo estaba en el interior del hogar, pero en el segundo piso. Se sintió un estruendo y bajé inmediatamente. La puerta no se podía abrir porque se metió prácticamente al living”.

Cabe señalar que el vehículo impactado arrasó con señaléticas, la reja perimetral de la casa, y también uno de sus muros.

(Imagen: @_felipecofre)

