Tasa de desempleo llega a 8,3% en trimestre noviembre 2025–enero de 2026

En 8,3% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre noviembre 2025–enero de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 8,7%, decreciendo 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las ocupadas, mientras las desocupadas se contrajeron 3,3%, incididas únicamente por las cesantes (-4,8%). Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, creciendo 0,8 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 12,6%, incididos por los cesantes (10,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (32,3%). Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 0,9%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,2%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,7%), debido a que los hombres no registraron variación.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (20,2%), actividades de salud (5,0%), alojamiento y servicio de comidas (7,7%) e industria manufacturera (4,0%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (4,0%) y personas asalariadas informales (6,5%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,2% y 25,7%, con variaciones de 0,1 pp. y 0,8 pp., respectivamente.

En doce meses, las personas ocupadas informales aumentaron 3,2%. Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a servicios administrativos y de apoyo (17,0%) y alojamiento y servicio de comidas (13,0%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,8%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,6%, aumentando 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre noviembre 2025-enero 2026 alcanzó 9,0%, aumentando 0,3 pp. en doce meses, producto del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, superior a la variación positiva registrada por las personas ocupadas (0,6%).

Por su parte, las personas desocupadas en la RM se expandieron 4,2%, incididas exclusivamente por quienes buscan trabajo por primera vez (65,2%). El aumento de la población ocupada fue incidido, principalmente, por servicios administrativos y de apoyo (28,7%) e industria manufacturera (7,8%), y por las categorías personas asalariadas informales (12,4%) y trabajadoras por cuenta propia (4,9%).

