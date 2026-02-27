Súper lunes en Santiago: autoridades activan plan especial en autopistas ante masivo retorno a clases y trabajos

El denominado “súper lunes” marcará el regreso masivo de estudiantes y trabajadores en Santiago tras el periodo de vacaciones, y las autoridades ya han desplegado un plan especial para enfrentar la congestión que se espera en las principales rutas de la capital.

Según La Tercera, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el 2 de marzo comenzará a regir un plan de contingencia en las autopistas urbanas de la ciudad -Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Vespucio Oriente, Túnel San Cristóbal y Acceso Vial Aeropuerto- con el objetivo de gestionar el aumento del flujo vehicular en hora punta.

Además, el subsecretario Danilo Núñez, detalló que “se monitorearán durante el primer lunes de marzo al menos 39 puntos de posible congestión, previamente identificados por la Dirección General de Concesiones del MOP”.

La estrategia incluye la disposición de 70 vehículos de emergencia -ambulancias, grúas y patrulleras- a cargo de las concesionarias, para atender accidentes y contingencias en las rutas.

También se reforzarán los canales de información hacia los usuarios: más avisos en paneles de mensajería variable, comunicación constante en redes sociales y actualización permanente a través de la radio de Carabineros de Chile.

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) complementará el plan con medidas de gestión del tránsito en superficie. Se ajustarán las programaciones de semáforos en tiempo real y se intensificará el monitoreo en distintos ejes de la ciudad.

“El monitoreo permanente es clave para activar medidas inmediatas, con la finalidad de optimizar los desplazamientos de los usuarios y disminuir los tiempos de detención, contribuyendo así a mejorar la circulación, especialmente en hora punta”, señaló la cartera.

El despliegue fue presentado en el marco de la inauguración del nuevo cruce vehicular sobre la Ruta 68, en Pudahuel, donde las autoridades subrayaron que el éxito del plan también depende de la colaboración ciudadana.

Desde el MOP hicieron un llamado a los usuarios a planificar sus rutas, considerar tiempos adicionales y tomar precauciones para evitar atochamientos.

