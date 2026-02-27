Más de 3 millones de estudiantes recibirán útiles y textos escolares a días del regreso a clases

A pocos días del inicio oficial de clases, comenzó la entrega de los sets del programa de útiles escolares de Junaeb y de los textos escolares del Ministerio de Educación para los niveles de parvularia, básica, media, educación especial y de adultos.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señaló que se trata de una política que beneficia a más de 3 millones de estudiantes de establecimientos con financiamiento público, a los que apoyará con cerca de 2 millones de sets y 28 millones de artículos.

Además, este año se privilegió el despacho a las regiones afectadas por los incendios forestales y las zonas extremas del país.

Al respecto, la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, detalló que “esta política de Estado es un aporte para las familias que busca generar igualdad de oportunidades. Los productos, además de cumplir con estándares de calidad, contienen cápsulas sobre vida saludable, autocuidado físico y mental, entre otras informaciones relevantes para los beneficiarios”.

Los kits están divididos por nivel educativo y en algunos casos además de cuadernos, incluyen calculadoras científicas, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo, sacapuntas, entre otros elementos.

Además, los cuadernos incluyen cápsulas y secciones sobre vida saludable, higiene personal, alimentación segura, autocuidado físico y mental, actividad física, descanso, educación ambiental, hábitos de sueño, convivencia escolar y uso responsable de la TNE, entre otros contenidos.

PURANOTICIA