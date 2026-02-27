Histórico regreso del loro tricahue: detectan nidificación en el Parque Nacional Río Clarillo

En el Parque Nacional Río Clarillo y sus alrededores, ubicado en la comuna de Pirque de la Región Metropolitana, se registró nuevamente presencia del loro tricahue, especie nativa considerada emblemática dentro de la avifauna chilena.

Según informó la Conaf, el hallazgo fue posible gracias al aviso de un vecino colindante al área protegida, que permitió a guardaparques identificar un sitio activo de nidificación en una barranca de pomacita ubicada en las cercanías del sector El Principal, donde se ubica el acceso al parque.

El registro constituye un hito para la conservación regional, ya que la especie no estaba documentada como residente, es decir, que se reproduce, se alimenta y permanece en la RM durante todo el año, observándose por mucho tiempo solo ejemplares de paso.

El loro tricahue o loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) posee en Chile la subespecie endémica Cyanoliseus patagonus bloxami, clasificada como “En Peligro” en las regiones de Atacama y Coquimbo; en la región de O’Higgins y Maule está “Vulnerable” y para la Región Metropolitana no se habían registrado poblaciones residentes.

Catalina Parra Loyola, guardaparque encargada del Programa de Diversidad de la Naturaleza del Parque Nacional Río Clarillo, dijo que "es relevante destacar la presencia de una especie que no vivía permanentemente en la Región Metropolitana, que en los años 80 estaba cercana a la extinción y que luego de varios esfuerzos de conservación, se está recuperando".

"También es necesario hacer un llamado a proteger nuestra naturaleza en general, ya que cada componente forma parte de un ecosistema y de alguna u otra forma afecta el bienestar colectivo", concluyó.

