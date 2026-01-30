Tamara Ramírez: “El PDG llega con más fuerza al Congreso y busca ser un partido balanza”

Con una bancada que busca consolidarse como actor decisivo en el Congreso, la futura diputada Tamara Ramírez se prepara para debutar en el Parlamento representando al Partido de la Gente (PDG). A pocas semanas de asumir, la militante sostiene que su colectividad apunta a ocupar un espacio de centro político y convertirse en un actor clave en la dinámica legislativa, marcando distancia tanto de la derecha como de la izquierda tradicional.

En entrevista, Ramírez afirma que el PDG llega fortalecido a esta nueva etapa. “El PDG llega con mucha más fuerza al Parlamento. No siendo bisagra, como muchos nos han catalogado, sino que hoy día somos una fuerza política importante. Fuimos la tercera opción presidencial, por lo tanto, nuestro rol es directamente conectar, ir en sintonía con la ciudadanía y tener ese equilibrio que le hace falta al Congreso”, señala.

Consultada por los problemas de disciplina interna que enfrentó la colectividad en el pasado, la futura diputada asegura que el escenario actual es distinto. “En el 2021 efectivamente el PDG perdió a seis diputados. Con el tiempo fuimos quedando sin presencia en la Cámara y eso fue un golpe sumamente fuerte para la colectividad. Hoy el PDG y sus catorce diputados tienen la madurez suficiente, donde más que el individualismo o el ego, que lamentablemente ayudó a que la bancada anterior se separará, tenemos unidad y madurez para poner en el centro a la colectividad”, sostiene.

Sobre el rol del líder del partido, Franco Parisi, Ramírez recalca que mantiene influencia en la bancada. “Existe el liderazgo, la coordinación y el respaldo de Franco. Él nos acompaña, nos aconseja, nos entrega la información que corresponde, referente a distintos temas de la coyuntura nacional. Entonces, Franco sí tiene ese rol protagónico. No es que se haya terminado la campaña presidencial y él haya desaparecido”. Además, confirma que actualmente reside fuera del país, aunque asegura que “él tiene su trabajo en Estados Unidos. Pero sí se va a instalar en Chile”.

En cuanto a su ubicación ideológica, Ramírez se define como parte del centro político. “Yo me siento en el centro político y por eso hoy día milito en el Partido de la Gente”, afirma, y agrega que su colectividad busca consolidarse como un “partido balanza” en el Congreso. “Nos ubicamos en el centro y muchos nos catalogan como un partido bisagra. Pero hoy día nosotros pasamos a ser un partido balanza, más que una bisagra, porque la bisagra se mueve según la presión de un lado o del otro”, explica.

Respecto a su voto en la elección presidencial, la futura parlamentaria evita transparentarlo. “El voto es secreto”, responde, y añade que la militancia tampoco expresó preferencia en una consulta interna. “La militancia no quiso dar su preferencia ni por Kast ni por Jara. Nosotros tenemos que seguir la línea de lo que la colectividad nos dice (...) Pero en este caso, quiero mantener en secreto mi voto”.

Sobre la decisión del PDG de suspender conversaciones con la derecha para un acuerdo administrativo en la Cámara, Ramírez asegura que se trata de una definición política y no personal. “Nos bajamos de la mesa de la derecha porque no llegamos a los mínimos comunes de lo que solicitamos. También estamos en conversaciones con la izquierda (...). Queremos un gran acuerdo, pero esto va de la mano con las propuestas que el PDG quiere llevar adelante en el Parlamento”, indica.

Asimismo, descarta eventuales quiebres internos por presiones externas. “No. Con la unidad que tenemos como equipo, después de lo que nos pasó con el diputado en el Maule, las relaciones se fortalecieron en gran medida. La derecha o la izquierda podrá hacer comentarios, pero finalmente no existe la posibilidad de que alguno de nosotros se pueda descolgar y pueda ir en contra de lo que como bancada decidimos”, sostiene.

La futura diputada también criticó a la UDI por su rol en la disputa electoral en el Maule. “Esperábamos que la UDI fuera lo más digna posible en su derrota (...). Actualmente la UDI es impopular, antidemocrática, porque no sabe seguir las reglas del juego (...). Justamente está en una posición de pedir disculpas, pero sabemos que no lo van a hacer”, afirmó, aunque aclaró que eso no impide eventuales acuerdos institucionales. “Los acuerdos administrativos se tratan con los conglomerados. La UDI es parte de uno. Nosotros no llevamos esta pugna personal (...)”.

En relación con el gobierno entrante, Ramírez señaló que el PDG buscará acuerdos legislativos sin alinearse automáticamente con el oficialismo. “Dentro del Congreso, está claro que tenemos que hacer alianzas para poder llevar a cabo y sacar adelante proyectos de ley que vayan en favor de la gente (...). La gente lo que espera es que los parlamentarios puedan de una vez por todas ponerse de acuerdo o entrar en la misma sintonía de lo que hoy día nos aqueja”.

Sobre el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, valoró su conformación. “El gabinete del presidente me parece que ha sido escogido de manera profesional, sin embargo, no podemos tener una opinión más allá de su nombramiento porque todavía no asumen”. También defendió la presencia de independientes, comparándolo con experiencias previas. “Sabemos lo que pasó en el gabinete del expresidente Piñera. Fue uno de los mejores. Los partidos políticos sienten que son dueños de eso. No es así. El presidente José Antonio Kast escogió un gabinete con experiencia tanto en el mundo empresarial como político, pero no así que tenga militancia”.

