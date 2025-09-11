Suspenden tramitación del desafuero del gobernador Orrego mientras se discute el traslado del caso a Santiago

Los intervinientes en la arista penal del caso ProCultura -que involucra al gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego,- fueron notificados de una resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Según fuentes judiciales, el tribunal decidió suspender temporalmente la tramitación del procedimiento de desafuero.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, la medida fue adoptada en un pleno extraordinario, luego de que los ministros fueran informados de un incidente presentado por la defensa de Orrego -integrada por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego- con el objetivo de discutir la competencia territorial del caso.

La defensa busca que el proceso sea trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la jurisdicción del norte no corresponde.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Entre los fundamentos presentados por el equipo jurídico se destaca que varias diligencias intrusivas vinculadas al caso fueron autorizadas por tribunales penales con sede en Santiago.

Uno de los ejemplos citados fue el frustrado requerimiento del fiscal Carlos Palma para allanar las oficinas de la Gobernación Metropolitana.

Otro antecedente relevante fue la solicitud del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para levantar el secreto bancario de Orrego, la cual fue finalmente concedida por un tribunal santiaguino.

AUDIENCIA SUSPENDIDA Y COMPOSICIÓN DEL PLENO

Antes de resolver la suspensión, el pleno del tribunal -integrado por los ministros Hernán Cárdenas, Dinko Franulic, Juan Opazo, Eric Sepúlveda, Jaime Rojas y la ministra Jasna Pavlich- ya había fijado la audiencia para revisar la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.

La cita estaba programada para el lunes 6 de octubre a las 09:00 horas. Sin embargo, mientras no se resuelva el incidente de competencia, no se podrá avanzar hacia el fondo del requerimiento.

