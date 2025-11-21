Suspenden al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto ante sumario por caso "Muñeca Bielorrusa"

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, dispuso este viernes, suspender transitoriamente al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, imputado en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, pero que aún no es formalizado.

Se le acusa de colaborar en el blanqueo de coimas, donde habría actuado con la pareja de la exministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y el conservador de Chillán, Yamil Najle.

“En el marco del sumario disciplinario seguido en contra del Conservador y Archivero de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, por resolución de esta fecha la instructora a cargo Fiscal Carla Paz Troncoso Bustamante dispuso la suspensión transitoria del investigado, decisión que adoptó quien tiene a cargo el sumario considerando los antecedentes que hasta ahora obran en el proceso y por estimar que esa medida es necesaria para los fines de la investigación aún en curso”, señala el fallo.

“Conforme la reglamentación que se contiene en el acta 108-2020 de la ECS la suspensión provisional puede ser revisada por el Pleno de la Iltma. Corte en el evento que se presente recurso de apelación en su contra”, indica la resolución.

