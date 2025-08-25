Suspenden a rectora del Instituto Nacional por golpiza de alumnos hacia otro estudiante

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), confirmó la suspensión de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, esto luego que un grupo de estudiantes de cuarto medio agrediera a otro de tercero medio en una sala del establecimiento.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago instruyó un sumario administrativo y nombró como fiscal del proceso a la abogada Francisca Aravena Asencio, de la Subdirección de Asesoría Jurídica de la DEM.

En conversación con radio Biobío, el jefe comunal señaló que los hechos de “carácter gravísimo” ocurrieron hace unas semanas y tienen relación con una “funa” de alumnos de cuarto medio contra uno de tercero.

Esta situación habría derivado en amenazas, las cuales habrían sido conocidas por el establecimiento.

Posteriormente, “un grupo de estudiantes de cuarto medio ingresó, entiendo, a una sala y golpeó, dejando con lesiones graves, a un estudiante de tercer año medio”, relató.

Desbordes aseguró que “se determinó por el fiscal la suspensión de la rectora, pero aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular”.

