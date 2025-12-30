Superintendenta de Seguridad Social reitera medidas que empresas deben cumplir con trabajadores por ola de calor

Suseso recuerda que los empleadores deben implementar 17 medidas de prevención ante altas temperaturas para proteger a los trabajadores.
La Superintendenta de Seguridad Social (Suseso) reiteró el listado con 17 medidas preventivas que se deben implementar en los lugares de trabajo ante eventos de altas temperaturas o de temperaturas extremas.
"Es muy importante recordar que es el empleador el responsable de que estén y se cumplan todas estas medidas porque es parte de la tarea de garantizar condiciones laborales seguras, sobre todo para los trabajadores que realizan labores al aire libre en este periodo del año que registra, fácilmente, temperaturas que superan los 30 grados, durante varios días seguidos", señaló la superintendenta Andrea Soto.
Entre las medidas que se deben adoptar se cuentan tener un sistema de monitoreo de condiciones climáticas, la ventilación de los espacios de trabajo, la hidratación frecuente, proporcionar ropa de trabajo adecuada y la reorganización de turnos, en las faenas en las cuales hay una exposición directa al sol, en función de horarios que sean más recomendables.
En la tarea de difundir y fiscalizar que esta normativa se cumpla, se cuenta con la acción de las mutualidades de empleadores - ACHS, IST y Mutual de Seguridad- y el ISL, quienes deben prestar asistencia técnica a las empresas, ofrecer capacitaciones y disponer de material gráfico para difundir las 17 medidas Suseso ante eventos de altas temperaturas.
Por su parte la Dirección del Trabajo, en su labor fiscalizadora, puede aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con las medidas de protección con multas que van de 4 a 60 UTM. También contempla la suspensión inmediata de faenas en casos de riesgo inminente.
LAS 17 MEDIDAS DE LA SUSESO
1.Reducir la temperatura en espacios cerrados favoreciendo la ventilación natural.
