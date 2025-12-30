Superintendenta de Seguridad Social reitera medidas que empresas deben cumplir con trabajadores por ola de calor

La Superintendenta de Seguridad Social (Suseso) reiteró el listado con 17 medidas preventivas que se deben implementar en los lugares de trabajo ante eventos de altas temperaturas o de temperaturas extremas.

"Es muy importante recordar que es el empleador el responsable de que estén y se cumplan todas estas medidas porque es parte de la tarea de garantizar condiciones laborales seguras, sobre todo para los trabajadores que realizan labores al aire libre en este periodo del año que registra, fácilmente, temperaturas que superan los 30 grados, durante varios días seguidos", señaló la superintendenta Andrea Soto.

Entre las medidas que se deben adoptar se cuentan tener un sistema de monitoreo de condiciones climáticas, la ventilación de los espacios de trabajo, la hidratación frecuente, proporcionar ropa de trabajo adecuada y la reorganización de turnos, en las faenas en las cuales hay una exposición directa al sol, en función de horarios que sean más recomendables.

En la tarea de difundir y fiscalizar que esta normativa se cumpla, se cuenta con la acción de las mutualidades de empleadores - ACHS, IST y Mutual de Seguridad- y el ISL, quienes deben prestar asistencia técnica a las empresas, ofrecer capacitaciones y disponer de material gráfico para difundir las 17 medidas Suseso ante eventos de altas temperaturas.

Por su parte la Dirección del Trabajo, en su labor fiscalizadora, puede aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con las medidas de protección con multas que van de 4 a 60 UTM. También contempla la suspensión inmediata de faenas en casos de riesgo inminente.

LAS 17 MEDIDAS DE LA SUSESO

1.Reducir la temperatura en espacios cerrados favoreciendo la ventilación natural.

Instalar espacios sombreados para las horas de descanso.

Incorporar ayudas mecánicas cuando existan tareas de alta exigencia física.

Planificar en horarios menos calurosos tareas que impliquen mayor demanda física y evitar actividades al aire libre en horarios de mayor temperatura.

No realizar trabajos en aislamiento o en solitario.

Planificar pausas de descanso (con sombra y agua disponible) al menos cada 45 minutos.

Modificar los ciclos de trabajo para incrementar los descansos si no es posible evitar el trabajo de alta exigencia física con altas temperaturas.

Establecer la rotación del trabajo cuando se presenten tareas de alta demanda física.

Disponer de un plan de hidratación para los trabajadores/as (al menos 3L de agua por persona al día).

Monitorear informes diarios sobre el clima, poniendo especial atención durante olas de calor.

Informar a las personas trabajadoras cuando se emitan alertas por altas temperaturas y temperaturas extremas.

Capacitar sobre signos y síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor durante las tareas.

Realizar verificaciones rutinarias para asegurarse de que los trabajadores/as estén tomando agua, aprovechen la sombra y no presenten síntomas de calor.

Promover el consumo de frutas y verduras que aporten agua y la disminución de alimentos con efectos diuréticos.

Proporcionar ropa de trabajo adecuada cuando se requiera (holgada y transpirables).

Mantener actualizados y vigentes los exámenes ocupacionales de los trabajadores/as, poniendo énfasis en el personal que desarrolle labores con alta exigencia física.

Garantizar una vigilancia de la salud de los trabajadores/as, con atención a quienes son especialmente sensibles.

