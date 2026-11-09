Suprema condena a Enel a compensar a 128 mil clientes por cortes de luz de 2021

La Corte Suprema rechazó un recurso de las empresas eléctricas Enel Distribución Chile y Enel Colina y las condenó al pago compensaciones por daño moral a un universo de alrededor de 128 mil clientes pertenecientes a 33 comunas de la región Metropolitana, que fueron afectados por prolongados cortes de electricidad ocurridos entre los días 29 de enero y el 2 de febrero del año 2021.

La sentencia del máximo tribunal del país se enmarca en una demanda presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de que ambas compañías no estuvieran dispuestas a compensar adecuadamente a los clientes afectados por los prolongados cortes, algunos de hasta 83 horas, hechos ocurridos tras un frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur del país.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, junto con valorar esta sentencia de la justicia, recalcó que "en el mercado eléctrico los consumidores que son afectados por cortes prolongados de suministro tienen derecho a ser compensados por las empresas de acuerdo a la Ley del Consumidor, esto más allá de las multas aplicables que están establecidas en las normas sectoriales".

HISTORIA DE LA CAUSA

Esta demanda fue tramitada en el 4° Juzgado Civil de Santiago, el cual acogió los argumentos del Sernac, estableciendo la responsabilidad de ambas compañías en los cortes de electricidad, estableciendo compensaciones e indemnizaciones para los consumidores, junto con aplicar sanciones para ambas compañías.

No obstante, las empresas eléctricas apelaron a la sentencia ante la Corte de Santiago, tribunal que ratificó los argumentos de primera instancia, indicando que "la interrupción prolongada del suministro eléctrico, tratándose de un servicio básico y esencial para la vida diaria, constituye un hecho idóneo para generar una afectación relevante en la esfera extrapatrimonial de los consumidores", manteniendo las compensaciones, indemnizaciones y multas.

Finalmente, las compañías acudieron ante la Corte Suprema, a través de recursos de casación en el fondo, intentando impugnar las sentencias anteriores, los cuales fueron desestimados por el máximo tribunal, acogiendo finalmente y en forma definitiva la demanda del Sernac por infracción a la Ley del Consumidor, ordenando el pago de las compensaciones a los consumidores.

COMPENSACIONES

A través de esta sentencia, todos los consumidores que fueron afectados por los prolongados cortes, serán indemnizados y compensados por las empresas de acuerdo a la afectación.

En primer lugar, la sentencia establece que un universo de 127.756 clientes afectados por las suspensiones o interrupciones de suministro, ocurridos entre los días 29 de enero y 2 de febrero de 2021, serán indemnizados por daño moral, esto es, las molestias y padecimientos, recibiendo un monto de $50.000.

Adicionalmente, la justicia estableció compensaciones específicas para grupos de consumidores de acuerdo al tiempo que estuvieron sin electricidad, de acuerdo a los gastos que debieron incurrir tras la falta de suministro, por ejemplo, la compra o pérdida de alimentos.

Por ejemplo, un grupo de 52.262 clientes afectados por más de 4 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas, pertenecientes a 33 comunas, recibirán una compensación según el artículo 25A de la Ley del Consumidor más 0,15 UTM.

Por otro lado, un universo de 75.494 clientes, quienes sufrieron la suspensión por un período menos de 4 horas continuas dentro de un plazo de 24 horas, recibirán una compensación según el artículo 25A de la Ley del Consumidor, más 0,15 UTM, por la misma causal anterior.

Las compensaciones serán pagadas en forma automática, con los reajustes e intereses respectivos, a través de abonos a los clientes beneficiados, desde que quede ejecutoriada la sentencia.

Finalmente, ambas compañías fueron condenadas al pago de una multa de 1.500 UTM, esto es, más de 108 millones de pesos, por infringir la Ley del Consumidor.

PURANOTICIA