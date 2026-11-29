El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el Gobierno ingresará en las próximas dos semanas un paquete de al menos diez medidas para fomentar el empleo y facilitar la adaptación laboral, entre las que se incluyen ampliar el contrato de aprendizaje para jóvenes y crear una modalidad de contrato a prueba.

“Nosotros vamos a ingresar entre la próxima semana o la subsiguiente, a más tardar, un paquete de unas diez o más medidas que tienen que ver con políticas de pro-empleo y pro-adaptabilidad laboral complementarias a lo que ya está”, dijo el ministro en entrevista con TVN.

Entre las medidas, Rau adelantó que está “la ampliación del contrato de aprendizaje para que jóvenes puedan aprender en las empresas, que hoy día es muy restrictivo, ya que solamente hasta los 21 años”.

Además aseguró que se ingresará un proyecto de ley de contrato a prueba. “Hoy día las relaciones laborales que no funcionan desde un principio, igual muchas de ellas se judicializan, y en muchos países existe este contrato a prueba”, contó.

“El mercado laboral ha cambiado, la tecnología, la automatización, están haciendo que ciertas ocupaciones realmente queden obsoletas y sean sustituidas por, ya sea, algoritmos, cierta inteligencia artificial”, añadió.

En la entrevista, el ministro descartó que en estos cambios vaya a estar el proyecto para reformular el sistema por indemnización por años de servicios.

“Esa es una propuesta que estamos trabajando, pero que en este paquete no va a ingresar por distintas razones. Una es porque no hay consenso técnico y la otra es porque afecta a un grupo menor de trabajadores. La indemnización por años de servicio hoy en día afecta simplemente solo a las causales de necesidad de la empresa, artículo 161, que son menos del 20% y muchas de ellas tienen menos de 12 meses. Entonces afecta un grupo menor”, aseguró.

SALA CUNA

Otro de los temas que se abordó el ministro Rau fue los temas pendientes que dejó la reciente ley de sala cuna que se aprobó en el Congreso el miércoles.

En secretario de Estado explicó que “una comisión técnica de financiamiento y sostenibilidad nos va a decir cuánto es el costo razonable y efectivo de proveer para la sala cuna. Tiene tres expertos de educación, uno de Hacienda, uno de trabajo. Ese informe lo van a hacer todos los años”.

“Por ejemplo, si este informe dice que, en la provincia de Santiago, el costo efectivo y razonable son $400 mil y una familia le gustaría quizás ir a una sala que vale una diferencia ese fue monto, en la discusión legislativa llegamos a una solución: establecimos que las familias que están en el 40% más vulnerable del Régimen Social de Hogares tienen un subsidio del 50% de ese monto y las que están en el 41% y el 60% tienen un subsidio del 30% eso ya está en la ley”, detalló.

Ahora, lo que se acordó “en esa discusión es que se ingresará en ley miscelánea que se pondrá un tope al copago que será un 20% del aporte que fija la comisión”.

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