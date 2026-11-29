Un hombre de 69 años, de nacionalidad argentina, fue extraditado desde Mendoza a Chile para enfrentar una investigación por delitos de abuso sexual infantil y abuso sexual propio, que habrían ocurrido entre 2016 y 2019 en la Región de La Araucanía.

El imputado había salido del país en 2020 y fue ubicado tras una coordinación entre unidades policiales chilenas y autoridades trasandinas.

La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Angol, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la PDI.

Según explicó el jefe de la OCN Interpol Chile, Edgardo Del Valle, los investigadores establecieron que el hombre había abandonado territorio nacional por un paso habilitado.

“Establecemos que habría salido por un paso habilitado en el año 2020 en rumbo a Argentina y es por tal motivo que la OCN de Interpol Santiago publica una notificación azul con la finalidad de poder establecer cuál es su paradero actual”, señaló.

A partir de esa alerta, las autoridades lograron determinar que el requerido se encontraba en la ciudad de Mendoza. “Con esa información, ya una vez que las autoridades argentinas establecen que estaría en la ciudad de Mendoza, se hacen las gestiones diplomáticas y judiciales a fin de proceder a la detención de este sujeto con fines de extradición”, agregó Del Valle.

La investigación se inició luego de que la madre de la víctima presentara una denuncia por los hechos, que habrían ocurrido entre marzo de 2016 y enero de 2019. Tras su ubicación y posterior extradición, el imputado quedó en condiciones de ser puesto a disposición de los tribunales chilenos.

El jefe de la Bicrim Angol, Juan Jara, destacó el resultado de las diligencias y el trabajo coordinado con organismos internacionales. “Con este procedimiento la PDI concreta su cooperación policial internacional, permitiendo que el imputado sea puesto a disposición de la justicia chilena para el correspondiente proceso judicial”, afirmó.

PURANOTICIA