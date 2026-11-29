Hasta la mañana de este lunes habrá que esperar para conocer públicamente la postura que adoptará la bancada del Partido de la Gente (PDG) frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en una jornada marcada por la incertidumbre respecto de los votos necesarios para aprobar el libelo.

El jefe de bancada de la colectividad, Juan Valenzuela, confirmó que los parlamentarios sostendrán una reunión telemática a las 22:00 horas de este domingo, mientras que el anuncio de su decisión quedó programado para las 11:15 horas de mañana.

“Lo que hemos dicho públicamente desde la bancada de la gente, que nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para poder tomar una definición”, señaló Valenzuela.

Las diferencias al interior de la colectividad habían quedado de manifiesto el pasado 24 de noviembre, cuando la diputada Pamela Jiles abordó las consecuencias políticas que podría tener un eventual rechazo de la acusación constitucional debido a la falta de respaldo de parlamentarios del PDG.

“Yo creo que sería tremendamente lamentable que la acusación constitucional contra Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos. Eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado”, afirmó en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile.

En aquella oportunidad, la legisladora explicó que Franco Parisi había sugerido que los integrantes de la bancada votaran en bloque, aunque descartó la existencia de instrucciones partidarias en esa dirección.

Asimismo, reconoció que el número de parlamentarios dispuestos a respaldar la acusación había disminuido respecto de días anteriores. “Son menos esta semana, pero no es una decisión tomada”, sostuvo.

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