Suprema abrió sumarios a ministros Carroza y Valderrama tras revelación de lista de chats de Hermosilla

A solicitud de los involucrados, el pleno de la Corte Suprema abrió dos sumarios administrativos a los ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama, mencionados por el abogado Juan Pablo Hermosilla en los chats de jueces y fiscales que le pidieron supuestos favores a su hermano Luis.

La vocera del máximo tribunal del país, María Soledad Melo, informó que ambos solicitaron los sumarios para hacer sus descargos, Carroza por supuestas conversaciones con Luis Hermosilla por causas judiciales y nombramientos, y Valderrama sólo por casos en tribunales.

“Solicitaron al pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa, con el objeto de poder ellos, en esa investigación, poder dar a conocer y acreditar los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla, circunstancialmente”, indicó la ministra Melo.

Explicó que se adoptó la decisión de “instruir un sumario administrativo que va a llevar el fiscal judicial de esta Corte Suprema”, mientras que en el caso del ministro Jean Pierre Matus, no se adoptó esa decisión, debido a que sus antecedentes ya se conocían.

Agregó que el fiscal judicial resolverá "si existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente. Si se estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento, y si estima que lo exista, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el código orgánico".

En cuanto a las razones de Carroza y Valderrama, señaló que "sólo por un tema de transparencia y poder ellos, en definitiva, dar a conocer cuál ha sido la realidad de las cosas y evitar que puedan haber trascendidos, ellos prefieren someterse a un proceso disciplinario, con el objeto de que se aclare bien cuál es la real y efectiva participación o actuación que ellos tuvieron en la relación con el señor Hermosilla".

Finalmente, informó que se hará un reproche ético a los ministros María Teresa Letelier y Matus, y que se oficiará a las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel para que instruyan las investigaciones que correspondan en los casos de jueces mencionados.

PURANOTICIA