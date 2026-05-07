Superintendenta (s) de Educación por derogación de circulares aprobadas en Gobierno de Boric: "Responde a criterios técnicos"

La superintendenta de Educación (s), Pamela Adriazola, descartó que la derogación de las circulares sobre perspectiva de género y autonomía progresiva de estudiantes, promulgadas en el Gobierno de Boric, sean una agenda política del Presidente José Antonio Kast.

Durante una entrevista concedida a Emol, la autoridad sectorial argumentó que "la verdad que esto responde a criterios técnicos", y aseguró que "esta derogación obedece a la publicación de la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas".

A raíz de la entrada en vigencia de dicha norma, la entidad fiscalizadora "inicia un proceso de revisión normativa, y en este contexto se terminó de derogar las circulares 781, 782 y 202 para avanzar en un nuevo instrumento coherente con la ley vigente", detalló la funcionaria.

En la misma línea, adelantó los próximos pasos del organismo, indicando que "se está trabajando en una propuesta que entregue mayor claridad y viabilidad. Lo importante es hacerlo bien, considerando la realidad de los establecimientos educacionales, y nosotros estaremos informando oportunamente los plazos".

Para lograr este objetivo, Adriazola enfatizó la labor conjunta que mantienen con otras reparticiones del Estado. "Además, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, donde se está trabajando en los reglamentos para aplicación de la nueva nueva ley, y con ello nuestras futuras normativas educacionales ajustadas a ello", complementó.

Finalmente, frente a los cuestionamientos que generó la eliminación de estos documentos, la autoridad defendió la decisión señalando que "esto responde a criterios técnicos. La dictación de la nueva Ley de Convivencia hace necesario revisar, adecuar la normativa vigente para asegurar que esta sea coherente, que sea clara, y la viabilidad en su implementación en los establecimientos educacionales".

(Imagen: Superintendencia de Educación)

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