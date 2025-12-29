Superintendencia de Salud corrige por primera vez primas GES y obliga a Isapres a bajar cobros

En un hito histórico para la protección de los derechos de las personas, la Superintendencia de Salud pudo verificar y corregir por primera vez las primas GES que las Isapres pretendían cobrar, gracias a una nueva facultad legal que antes no existía.

La Ley N°21.674 (Ley Corta de Isapres) otorgó al regulador una atribución que nunca tuvo desde que se creó el GES en 2005: revisar peso a peso lo que las aseguradoras quieren cobrar y rechazar los montos que no estén justificados. El resultado: tres Isapres deberán cobrar menos de lo que habían informado.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó el alcance de esta nueva atribución: "Antes de esta ley, las Isapres informaban cuánto iban a cobrar y la Superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Hoy revisamos cada cifra con rigor técnico y donde encontramos cobros excesivos, los corregimos. Esto es protección real para la gente".

Respecto a la preocupación que genera cualquier ajuste de precios, Torres agregó que "por eso es tan importante este proceso de verificación: para asegurar que cada peso que se cobra esté justificado. El GES 90 amplía la protección con tres nuevas enfermedades de alto impacto. No habrá cobro retroactivo y las personas tienen 60 días para evaluar sus opciones".

El superintendente también destacó que "gracias a la verificación, tres Isapres deberán cobrar menos de lo que pretendían. Y lo más importante: seis de las 10 Isapres tienen una prima menor que la que cobraban en septiembre 2022, antes del fallo de la Corte, incluso con 3 nuevas enfermedades de alto impacto".

Las tres nuevas enfermedades cubiertas son:

- Cirrosis hepática: Si usted o alguien de su familia sale del hospital por esta enfermedad, ahora tiene garantizado el tratamiento posterior. La cirrosis es la segunda causa de muerte prematura en Chile.

- Depresión grave en niñas, niños y adolescentes menores de 15 años: tendrán acceso garantizado a hospitalización y tratamiento especializado. Una respuesta concreta al aumento de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia.

- Ayuda para dejar de fumar: Si tiene 25 años o más y quiere dejar el cigarro, ahora cuenta con medicamentos y apoyo psicológico garantizado. El tabaco causa 52 muertes al día en Chile.

PURANOTICIA