Superintendencia de Pensiones exige a las AFP explicar sus movimientos por tensión en Medio Oriente

La Superintendencia de Pensiones envió el pasado martes 3 de marzo un oficio reservado a los gerentes generales de las siete AFP que operan en el país para que informen de las decisiones de inversión de sus fondos de pensiones como respuesta al impacto en los mercados que ha generado el reciente conflicto bélico en Medio Oriente.

El oficio, firmado por el superintendente Osvaldo Macías, instruyó a las administradoras a entregar la información a más tardar mañana viernes 6 de marzo.

En el documento, la superintendencia pidió a las entidades detallar las "acciones emprendidas para cautelar la seguridad y rentabilidad de los fondos", así como los análisis y escenarios considerados para mitigar eventuales impactos en las inversiones derivados de la contingencia internacional.

Asimismo, el regulador solicitó informar sobre las gestiones realizadas para monitorear los riesgos financieros, además de eventuales evaluaciones adicionales de riesgo vinculadas al contexto geopolítico.

El oficio también exige a las administradoras explicar qué tipo de información han entregado a sus afiliados respecto de esta situación, especificando los medios y canales utilizados, junto con los respaldos correspondientes.

La medida se produce en un contexto de alta volatilidad en los mercados internacionales, en medio de la incertidumbre que existe en torno al desarrollo del conflicto bélico.

