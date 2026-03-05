Fiscal Nacional y futura ministra de Seguridad se reúnen para fortalecer coordinación interinstitucional

El fiscal nacional, Ángel Valencia y la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunieron este viernes en dependencias del Ministerio Público, en una cita destinada a fortalecer la coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y persecución penal.

Según un comunicado, enviado por el equipo de la futura secretaria de Estado, durante el encuentro -en el que también participaron los próximos subsecretarios de la cartera- se abordaron distintos programas impulsados por el Ministerio de Seguridad, que actualmente apoyan el trabajo del Ministerio Público, así como las oportunidades para continuar fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones durante el próximo gobierno.

En la instancia -agrega el texto- “se reafirmó el compromiso de mantener y profundizar el trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, con el objetivo de enfrentar de manera más eficaz los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país”.

Y se añade, “se evaluaron líneas de acción orientadas a reforzar ámbitos prioritarios como la protección de víctimas, el combate al crimen organizado y otras problemáticas que impactan la seguridad de la ciudadanía”.

Tras la reunión, Valencia y Steintert destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para avanzar en una respuesta más efectiva frente a la delincuencia y fortalecer el sistema de justicia.

PURANOTICIA