Superintendencia de Casinos inicia nuevo proceso tras salida de Enjoy y Dreams

La Superintendencia de Casinos de Juego inició el proceso de licitación para otorgar permisos de operación de casinos en cuatro plazas del país, luego de la renuncia anticipada de las operadoras Enjoy y Dreams. El proceso contempla las comunas de Coquimbo, Viña del Mar, Pucón e Iquique, y fija como plazo máximo el 24 de julio para la presentación de ofertas.

Según informó El Mercurio, ambas empresas optaron por acogerse al mecanismo de devolución anticipada de licencias, lo que implica la salida definitiva de las plazas en un plazo de tres años. Las nuevas bases establecen exigencias como la construcción o ampliación de infraestructura turística y la continuidad laboral de al menos el 80% de los trabajadores.

No obstante, el cambio más significativo se encuentra en las ofertas económicas mínimas garantizadas, que registran fuertes caídas respecto de los montos que pagaban los operadores salientes. En Coquimbo, el aporte anual baja 75%, pasando de 481.501 UF a 123.000 UF. En Iquique, la disminución alcanza el 71%, mientras que en Viña del Mar y Pucón las caídas son de 52% y 51%, respectivamente.

Estas rebajas responden a que los contratos anteriores llegaron a representar hasta el 50% de los ingresos de Enjoy, afectando severamente su situación financiera. Sin embargo, especialistas advierten que las condiciones actuales podrían desalentar el interés de nuevos operadores, más allá de la baja en los montos exigidos.

El exsuperintendente de Casinos, Francisco Leiva, cuestionó exigencias como mantener la totalidad de los trabajadores, incluso en cargos de confianza, y advirtió que los costos de indemnización y beneficios laborales deberán ser asumidos por el nuevo operador. Además, alertó que requisitos como infraestructura que pasa a costo cero al municipio tras 15 años podrían hacer inviable el proceso, señalando que “si no se revisan las bases, esta licitación está destinada al fracaso”.

