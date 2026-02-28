Súper Lunes en Santiago: refuerzan transporte ante ingreso de 485 mil vehículos

El denominado “Súper Lunes” marcará el retorno masivo de trabajadores y estudiantes tras el fin del verano, con un plan especial de movilidad para enfrentar el ingreso de cerca de 485 mil vehículos a la Región Metropolitana.

Desde el Centro de Control de Costanera Norte, autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Transportes, Carabineros y concesionarias detallaron la estrategia, destacando que este retorno corresponde al culmine del periodo estival y el reinicio de la actividad laboral y escolar en gran parte del país.

Las autoridades identificaron 39 puntos críticos de congestión en la capital, entre ellos sectores con obras en AVO II, el Túnel Lo Ruiz y enlaces de alto flujo como Vespucio Norte con Autopista El Sol, Autopista Central en Santiago Centro y Vespucio Oriente a la altura de Los Militares.

Para responder a incidentes, se dispuso una flota de 70 vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias, grúas y patrulleras, con el objetivo de despejar rápidamente accidentes por alcance, una de las principales causas de atochamientos en hora punta.

En materia de transporte público, el “Plan Marzo 2026” contempla el refuerzo de la Red Movilidad con más de 1.200 buses adicionales, lo que representa un aumento del 25% en la frecuencia y permitirá que más de 6.500 buses operen en horario punta.

El Metro de Santiago aumentará su oferta en 14% de trenes, reforzará estaciones de alta afluencia y reducirá los intervalos del servicio Nos–Estación Central a 6 minutos en hora punta, mientras las autoridades reiteraron el llamado a planificar los viajes y preferir el transporte público para evitar la congestión.

