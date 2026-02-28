Presidente de BancoEstado Daniel Hojman defiende expansión del crédito como motor de recuperación

Daniel Hojman defendió el rol estabilizador de BancoEstado en la economía chilena a días del cambio de mando, destacando que la entidad pública logró expandir el crédito en un contexto donde el sistema financiero se contrajo.

El economista señaló que mientras el sistema bancario redujo sus colocaciones en 1,4% durante 2025, BancoEstado las aumentó en 2%, consolidando un comportamiento contracíclico desde 2023.

Según Hojman, este desempeño tuvo efectos concretos, con un impacto acumulado cercano a dos puntos del PIB en tres años, contribuyendo a sostener la actividad económica en un escenario adverso.

El crecimiento del financiamiento permitió que empresas sortearan momentos complejos y que familias accedieran a créditos hipotecarios pese a las restricciones del mercado, especialmente en vivienda.

En ese ámbito, el banco alcanzó un 20% de participación en el mercado hipotecario, financiando cerca de 100.000 viviendas en tres años y destinando unos US$600 millones a proyectos de construcción, incluidos programas de vivienda social.

Hojman también destacó la modernización de la institución, subrayando que CuentaRut alcanza 15,5 millones de usuarios y que el banco cuenta con cerca de 12 millones de clientes digitales, posicionando su app entre las más descargadas del país.

Respecto a la rentabilidad, afirmó que la expansión del crédito fue compatible con buenos resultados financieros, con utilidades acumuladas cercanas a US$5.000 millones entre 2022 y 2025 y un aporte fiscal histórico comparable al de Codelco.

De cara al futuro, el ejecutivo sostuvo que el banco seguirá siendo clave en políticas públicas, innovación y finanzas sostenibles, destacando que los créditos verdes pasaron de menos del 1% a cerca del 9% del total, consolidando su proyección como actor estratégico del desarrollo nacional.

