Nueva batalla judicial por Dominga: Andes Iron busca restablecer su aprobación

El conflicto por el proyecto Dominga volvió a escalar luego de que Andes Iron presentara un recurso de reclamación ante la Justicia Ambiental para impugnar el reciente rechazo del Comité de Ministros.

La empresa sostuvo que su acción busca “restablecer la legalidad del procedimiento” y garantizar el cumplimiento de resoluciones técnicas y judiciales previas que, según afirma, continúan plenamente vigentes.

Desde la compañía acusan que el Comité de Ministros excedió sus atribuciones al revisar materias ya evaluadas durante la calificación ambiental, incorporando nuevos fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originales.

Andes Iron recordó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció límites claros para el nuevo pronunciamiento, señalando que el Comité no estaba facultado para realizar una revisión integral del proyecto.

La firma subrayó que Dominga cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que acreditó el cumplimiento de la normativa ambiental, incluyendo medidas de mitigación, compensación y seguimiento validadas por instancias técnicas.

El gerente general, Pedro Ducci, afirmó que lo que está en juego es el respeto a las reglas del proceso, asegurando que la justicia ambiental ya ha considerado ilegales pronunciamientos previos del Comité de Ministros.

En paralelo, la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, insistiendo en que se debe garantizar la certeza jurídica y la ejecución de fallos firmes relacionados con el proyecto.

PURANOTICIA